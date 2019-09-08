Юньков — о голе: соперник сунул клюшку в руку, бросок получился нечитаемым

Нападающий «Спартака» Михаил Юньков подвёл итоги домашнего матча с минским «Динамо» (4:5).



«Хорошо, что отыгрались со счёта 0:2. Мы старались гнуть свою линию. Не всё получалось. План на игру — напор на ворота, все — туда. Бежать, бросать и стараться контролировать шайбу. Примерно так.



Что касается гола, то Слава Лещенко классную передачу сделал. Но я её ждал и потому бежал до конца на ворота и старался увезти за собой игрока. Все специально так делают, бегут на ворота и вытягивают своего игрока. Таким образом, у Славы появляется вариант бросить самому или отдать пас.



Случайно попал. Вообще была борьба, мне соперник сунул клюшку в руку, и, может быть, это даже помогло, потому что бросок получился нечитаемый для вратаря соперника. Я попал ему между ног. Стечение обстоятельств», — цитирует Юнькова официальный сайт «Спартака».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.