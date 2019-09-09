Выиграет ли «Металлург» первый матч после возвращения Ильи Воробьёва?

Сегодня, 9 сентября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги будет сыграно пять матчей.



«Чемпионат» предлагает предсказать результаты следующих матчей:



«Куньлунь Ред Стар» — «Барыс»;

«Автомобилист» — «Металлург»;

«Нефтехимик» — «Динамо» Рига;

«Северсталь» — ЦСКА;

«Витязь» — «Динамо» М.

Пройти опрос можно на Playbuzz.



Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.