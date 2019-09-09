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Выиграет ли «Металлург» первый матч после возвращения Ильи Воробьёва?

Выиграет ли «Металлург» первый матч после возвращения Ильи Воробьёва?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 9 сентября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги будет сыграно пять матчей.

«Чемпионат» предлагает предсказать результаты следующих матчей:

«Куньлунь Ред Стар» — «Барыс»;
«Автомобилист» — «Металлург»;
«Нефтехимик» — «Динамо» Рига;
«Северсталь» — ЦСКА;
«Витязь» — «Динамо» М.

Пройти опрос можно на Playbuzz.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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