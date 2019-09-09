Берюбе — о шансах на второй Кубок Стэнли: выход в плей-офф — уже вызов

Главный тренер клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мнением о шансах команды выиграть второй подряд Кубок Стэнли.
«Как выиграть второй подряд Кубок Стэнли? Конечно, мы стали об этом думать летом. Мы находились в контакте с игроками, и они выглядели готовыми. Большинство из них я видел в Сент-Луисе, они смотрятся хорошо, свежо и готовыми к бою. Самое главное быть психологически устойчивыми. Будет непросто. Это хорошая лига. Выход в плей-офф — уже вызов. Очень важно, чтобы игроки были сфокусированы и с тренировочного лагеря готовы к работе. Наша работа как тренеров проконтролировать это.
Центральный однозначно хороший дивизион. Будет непросто. В прошлом году было тяжело. Вы правы, там много хороших команд, и мы являемся одной из них. Безусловно, нам предстоит серьёзное испытание, но я чувствую, что хоккеисты к нему готовы. Нам повезло, что весь коллектив сохранился. Единственной потерей стал Патрик Марун. В то же время есть несколько молодых ребят, которые подходят нашему стилю. Посмотрим, как всё получится», — цитирует тренера официальный сайт лиги.
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