Форвард «Оттавы» Абрамов оформил хет-трик на турнире в Белвилле

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Виталий Абрамов оформил хет-трик в матче с «Монреаль Канадиенс» (4:2) на турнире в Белвилле, информирует официальный сайт команды.



Ранее Абрамов играл в системе «Коламбус Блю Джекетс», оказавшись в канадской команде в результате крупного февральского обмена, главным активом которого был Мэтт Дюшейн.



21-летний форвард дебютировал в НХЛ в игре с «Калгари Флэймз» (1:5). Абрамов стал первым россиянином, сыгравшим за «сенаторов», с 2013 года. В дебютной встрече в НХЛ Виталий провёл на льду 13 минут 52 секунды (0.51 – в большинстве, показатель полезности «-3» – худший в команде) и не нанёс бросков в створ. Отметился 1 блок-шотом и 4 перехватами, также допустил 2 потери шайбы.



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