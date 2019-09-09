Плющев: «Локомотив» лихорадит, но Яндач опередил Мактавиша с отставкой

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о последних событиях в КХЛ.
«Не ожидал, что Йозеф Яндач опередит с отставкой Крэйга Мактавиша, при этом „Локомотив“, как мы и опасались, лихорадит. Ну а обсуждать то, что происходит в минском „Динамо“ у Крейга Вудкрофта, — это уже дурной тон.
Вообще же, на имена и регалии надо ориентироваться очень осторожно. Скажем, во Владивостоке летом шумно рекламировали чемпиона мира вратаря Юху Олкинуору, но пока в его исполнении мы не видим главного — стабильности. Посмотрим, что будет дальше, но, похоже, в случае с финном клюнули на этикетку — его чемпионский титул.
Поражение „Спартака“ от минского „Динамо“ (4:5)? Этот результат для меня неожиданный. Видно, что „Спартак“ тяжеловато выходит из периода предсезонной подготовки. Но я надеюсь, что у штаба Олега Знарка есть полное понимание того, что происходит с командой. В случае с красно-белыми я не торопился бы с выводами, „Спартак“ всегда был непредсказуемой командой», — цитирует Плющева Russia-Hockey.
- 9 сентября 2019
-
14:58
-
14:34
-
14:08
-
13:59
-
13:49
-
13:36
-
13:30
-
13:07
-
12:59
-
12:43
-
12:00
-
11:56
-
11:19
-
10:42
-
10:20
-
09:55
-
09:38
-
09:17
-
09:07
-
09:05
-
08:26
-
08:20
-
07:29
-
00:30
-
00:00
- 8 сентября 2019
-
23:31
-
23:18
-
23:04
-
22:53
-
22:48
-
22:42
-
22:11
-
21:48
-
21:23
-
21:15