Плющев: «Локомотив» лихорадит, но Яндач опередил Мактавиша с отставкой

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о последних событиях в КХЛ.



«Не ожидал, что Йозеф Яндач опередит с отставкой Крэйга Мактавиша, при этом „Локомотив“, как мы и опасались, лихорадит. Ну а обсуждать то, что происходит в минском „Динамо“ у Крейга Вудкрофта, — это уже дурной тон.



Вообще же, на имена и регалии надо ориентироваться очень осторожно. Скажем, во Владивостоке летом шумно рекламировали чемпиона мира вратаря Юху Олкинуору, но пока в его исполнении мы не видим главного — стабильности. Посмотрим, что будет дальше, но, похоже, в случае с финном клюнули на этикетку — его чемпионский титул.



Поражение „Спартака“ от минского „Динамо“ (4:5)? Этот результат для меня неожиданный. Видно, что „Спартак“ тяжеловато выходит из периода предсезонной подготовки. Но я надеюсь, что у штаба Олега Знарка есть полное понимание того, что происходит с командой. В случае с красно-белыми я не торопился бы с выводами, „Спартак“ всегда был непредсказуемой командой», — цитирует Плющева Russia-Hockey.

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