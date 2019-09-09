Бадюков: с Воробьёвым «Магнитка» заиграет как лидер Востока

Эксперт и комментатор КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о приходе Ильи Воробьёва на пост главного тренера «Металлурга».
«Воробьёв знает руководство, знает прежних лидеров «Магнитки», и у него есть прекрасная возможность выстроить с ними коммуникацию. С теми же Кошечкиным и Мозякиным он может взаимодействовать достаточно плотно. Не жду каких-то экстренных темпов возвращения прежнего «Металлурга», для этого нужно время, а потом Воробьёв всё-таки исправит ситуацию, и «Магнитка» будет играть как лидер Востока.
Сейчас у команды опытный состав с хорошими легионерами, в матчах КХЛ довольно много удалений, и у Воробьёва есть возможность создать хорошие спецбригады, которые будут реализовывать большинство. При Яндаче у «Металлурга» это не получалось, а с Ильёй Петровичем лидеры смогут раскрепоститься и найдут с тренером общий язык.
Думаю, что тот опыт, который получил Воробьёв в СКА и сборной России, ни с чем не сравним. И он это подтвердит. То, что он работал в серьёзных командах, для него огромный плюс. Не думаю, что Воробьёв пересмотрит свою систему, но опыт общения с игроками, опыт подготовки команды к матчам у Ильи Петровича появился огромнейший.
Для него в Магнитогорске всё знакомо, и его ждут там, рассчитывают на него, это не внезапный кандидат. Психологически Воробьёв будет чувствовать себя в «Металлурге» комфортно», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
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