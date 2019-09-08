«Кушали с сыном шницель, а тут звонок!». Как Воробьёв вернулся в «Магнитку»

Илья Воробьёв после отставки Йозефа Яндача снова стал главным тренером магнитогорского «Металлурга». В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» 44-летний специалист рассказал, как получил новый вызов от уральского гранда, об отношениях с Сергеем Мозякиным и нюансах в подписании контракта.
«Если честно, то по работе уже соскучился»
— Уже успели посетить «Арену-Металлург»?
— Да, сразу по прилёте! Стоит ещё, родная (смеётся). Всё такая же красивая и современная. Ждём болельщиков на наших играх!
— Соскучились по работе или ещё не успели?
— Если честно, то уже соскучился. Отдыхал порядка трёх месяцев. Это, наверное, не слишком много, но и явно не слишком мало. Поэтому готов приступать к труду и обороне. И, конечно, атаковать.
— Как проводили свободное время?
— Мы с семьёй отдыхали на Майорке и в Греции. Всё было отлично, восстановился, провёл время вместе с близкими для себя людьми.
— В одном из интервью «Чемпионату» вы рассказывали, что ваш сын – большой поклонник футбола, он болеет за «Айнтрахт» из Франкфурта. На футбол вместе во время отпуска успели сходить?
— Слушайте, ну ведь сезон в Бундеслиге только начался! У нас был в планах совместный поход на футбол. Кстати, хотели слетать в Англию, посмотреть на игры АПЛ. Но тут раздался звонок. Так что сыну придётся ходить на футбол одному (смеётся). А я отправляюсь заниматься хоккейными делами.
— Он у вас ярый фанат или обычный болельщик?
— Просто парень, который любит футбол. Как-то раз он сходил с фанатской группировкой и понял, что больше с ней никуда не пойдёт. Это его знакомый пригласил, помог с билетом. Все бегают, все пьяные… Сыну это не понравилось.
«Рашников спросил, готов ли я приступить к работе?»
— Как на вас вышел «Металлург»?
— Позвонил вице-президент клуба Геннадий Иванович Величкин, передал трубку президенту «Металлурга» Виктору Филипповичу Рашникову…
— Сразу после домашнего поражения «Магнитки» от «Витязя»?
— Именно.
— Вы смотрели этот матч?
— Да, смотрел.
— Чувствовали, что поступит звонок?
— Нет, не чувствовал. Мы с сыном кушали шницель, а тут звонок! Кстати, смотрели параллельно два матча: «Металлург» — «Витязь» и «Автомобилист» — СКА.
— В каких вы отношениях с Геннадием Величкиным?
— В нормальных рабочих отношениях.
— О чём вас спрашивал Виктор Рашников?
— Он спросил, готов ли я приступить к работе? Я ответил, что готов. В итоге я взял билет и полетел в Магнитогорск. Пришлось сперва лететь в Польшу, а потом — в Москву, с двумя пересадками. Дело в том, что в конечный пункт назначения я хотел прилететь вечером, а не рано утром. Чтобы голова была свежей и отдохнувшей.
«Официально подписи под соглашением пока не стоят. В ближайшее время всё решим»
— С командой вы уже поговорили?
— В раздевалке побывал, но с командой ещё не пообщался. Разговаривал с персоналом, с тренерами.
— После вашего ухода из «Металлурга» наверняка немногое поменялось?
— Да, знаю практически всех. Поговорили на позитиве, обсудили кое-какие детали, всё отлично.
— На какой срок планируете подписать контракт?
— По срокам пока говорить рано. Нужно обговорить все детали, после чего станет ясно. Официально подписи под соглашением пока не стоят. В ближайшее время всё решим. Впереди у «Металлурга» важная выездная серия, хочется максимально к ней подготовиться.
— Вас впечатляет нынешний состав «Металлурга»?
— Знаете, сейчас у ребят есть небольшие травмы. Хочется верить, что все игроки максимально быстро поправятся.
— Обживаться в Магнитогорске вам наверняка не нужно?
— Когда я работал здесь раньше, то снимал жильё. В данный момент живу в отеле.
— Семья с вами?
— Наездами.
Мы с Мозякиным вместе играли, прекрасно знаем друг друга ещё как хоккеисты. Правда, играл он получше меня. Забросил шайб на 700 побольше
«Яндач спросил у меня: можно попрощаться с ребятами? Я ответил, что да, можно»
— С бывшим главным тренером Йозефом Яндачем после его отставки общались? Обычно тренеры передают друг другу дела…
— Ранее не общались и не контактировали. Но, вроде, в воскресенье он хочет зайти в раздевалку, пожать руку ребятам, попрощаться. Спросил у меня – можно? Я ответил, что да, можно.
— Понимаете, что выход в плей-офф и даже проход первого раунда – это не задача для «Металлурга»?
— Кажется, у нас задачи на сезон одинаковые примерно у половины лиги. Посчитайте, сколько у нас топ-клубов.
— По моей информации, Яндач не нашёл общего языка с лидерами команды, в том числе с капитаном Мозякиным. Вы с Сергеем в хороших отношениях?
— Разумеется. Мы с Серёгой вместе играли, прекрасно знаем друг друга ещё как хоккеисты. Правда, играл он получше меня (смеётся). Забросил шайб на 700 побольше.
— Мозякину нужны партнёры, с которыми бы у него пошло, как когда-то с Зариповым и Коваржем…
— Естественно, мы будем искать «химию». Думаю, что справимся, всё будет хорошо.
— Вас устраивают нынешние легионеры «Металлурга»?
— Пока я не слишком сильно с ними знаком. Одно дело следить за командой по телевизору и совсем другое дело — всё держать в своих руках. Нужно прочувствовать ситуацию, подержать её в своих руках.
— Кстати, Виктор Рашников сказал, что каждый клуб КХЛ хотел бы иметь в составе таких же защитников, как в «Металлурге». Согласны?
— Действительно, у нас мощная линия защиты, но в большей степени она атакующая. Не так много обороняющихся ребят. Надо смотреть, как правильно распределить силы и наладить баланс.
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