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«Куньлунь» — «Барыс»: Ип в драке оказался сильнее Полохова

«Куньлунь» — «Барыс»: Ип в драке оказался сильнее Полохова
Хоккей / КХЛ 0

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке уступил казахстанскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ, матч завершился со счётом 2:3.

В третьем периоде встречи драку устроили нападающий «Куньлуня» Брэндон Ип и защитник гостей Кирилл Полохов. Бой получился быстрым, Ип легко лишил равновесия и повалил на лёд оппонента.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. В следующем игровом отрезке было забито сразу четыре гола: сначала у «Барыса» отличились защитник Даррен Диц и нападающий Адам Хелука, после чего хозяева восстановили равновесие благодаря заброшенными шайбам Брэндона Ипа и Итана Верека. На 48-й минуте форвард Павел Акользин вновь вывел «Барыс» вперёд, установив окончательный счёт.

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