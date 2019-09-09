Экс-защитник «Вашингтона» Орпик получил должность в структуре клуба

Бывший защитник «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик займёт административную должность в клубе, информирует официальный сайт «столичных».



Двукратный обладатель Кубка Стэнли будет работать в отделе развития хоккеистов. В новой роли Орпик будет заниматься с молодыми защитниками, в частности с игроками, которые представляют фарм-клуб «Вашингтона». В июне нынешнего года ветеран объявил о завершении спортивной карьеры.



Американский защитник был выбран «Питтсбург Пингвинз» под 18-м номером на драфте НХЛ 2000 года. В 1035 матчах за «Пингвинз» и «Кэпиталз» Брукс набрал 194 (18+176) очка, а также 26 (4+22) баллов в 156 играх плей-офф. Орпик — обладатель Кубка Стэнли—2009 в составе «Питтсбурга» и Кубка Стэнли—2018 в составе «Вашингтона».

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