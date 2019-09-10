Кучеров: спросите у людей в России, кто такой Кучеров. Наверняка ответят: «Кто?»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметил, что не пользуется большой популярностью у себя на родине.
«По правде говоря, меня никогда не останавливают на улицах. Спросите у людей в России, кто такой Кучеров, они наверняка ответят: «Кто?» — приводит слова Кучерова The Athletic.
В минувшем сезоне 25-летний Кучеров провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд для представителей России по результативным баллам за один сезон. Никита превзошёл достижение Александра Могильного. В плей-офф игрок выступил неудачно, вылетев с командой в серии с «Коламбус Блю Джекетс».
Летом нынешнего года россиянину вручили три главных индивидуальных приза — «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи».
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