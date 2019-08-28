Овечкин, Кросби и Бобровский. Сборная лучших игроков НХЛ за 10 лет

2010-е годы стали золотым временем для Национальной хоккейной лиги, чей финансовый, а как следствие и общий успех в хоккейном мире достиг новых вершин. И хотя до смены года есть ещё несколько месяцев, любопытно посмотреть, кем были главные герои прошедшей декады. Конечно, технически десятилетие начинается с 2011 года, но в нашем случае формальностью можно пренебречь, поскольку круглые цифры, завершающиеся на 10, воспринимаются легче.

Кого можно включить в список лучших игроков, начиная с сезона-2009/10 и до конца сезона-2018/19? Ограничим выбор теми, кто провёл в лиге не менее пяти сезонов, включая предстоящий чемпионат-2019/20 и создадим полноценную фэнтэзи-команду из четырёх троек нападения, семи защитников и трёх вратарей.

Центрфорварды

Куда же без капитана «Питтсбурга», которого на протяжении всей карьеры называют лучшим игроком в мире. За обозначенные 10 лет он выиграл два Кубка Стэнли, один «Харт», два «Конна Смайта», два «Мориса Ришара» и «Арта Росса». Его средняя результативность среди центральных нападающих за обозначенный временной отрезок составила 105,3 очка — это почти на 10 баллов больше, чем у ближайшего преследователя Стивена Стэмкоса. Словом, в разряд великих Кросби входит по праву.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Малкина удивительным образом не включили в 100 лучших игроков НХЛ и всю свою карьеру он вынужден быть в тени Сидни. Но мы исправим эту ошибку, отметив, что Евгений стал третьим центром десятилетия по средней результативности (86 очков в среднем за матч), сыграв меньше матчей, чем лидеры Кросби и Стэмкос. Кроме того, его послужной список тоже очень внушителен — два Кубка Стэнли, «Харт», «Арт Росс» и «Тед Линдсей».

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Стивен Стэмкос

Ни один центр не забил больше голов с сезона-2009/10, нежели Стивен, на счету которого 370 шайб (ближайший преследователь — Джон Таварес, 312). Среди всех снайперов он финишировал вторым, уступив только Овечкину и был лучшим по голам в двух сезонах (2009/10 и 2011/12). Единственное, что пока не удаётся Стэмкосу — это добиться успеха в плей-офф, где его «Тампа» постоянно ходит где-то рядом с трофеем. Но игнорировать игру Стэмкоса невозможно, да и предстоящий сезон вполне может стать годом «Тампы».

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Такому человеку не место в четвёртом звене, но мистер МакДи ещё слишком молод — предстоящий сезон будет его пятым в лиге. За это время он уже успел стать MVP, взял две премии имени Теда Линдсея и дважды был лучшим бомбардиром чемпионата. За четыре сезона он три раза попадал в сборную на Матч звёзд. Про выступления плей-офф пока лучше промолчать — хотя бы чтоб не сглазить.



Претенденты: Анже Копитар, Никлас Бекстрём, Джонатан Тэйвз, Райан Гецлаф, Джо Торнтон, Джон Таварес, Клод Жиру, Джо Павелски, Хенрик Седин.

Главные козлы отпущения в НХЛ уже назначены. Кто попадёт под раздачу? В новом сезоне их будут ругать при любом исходе.

Левые крайние

Возможно, лучший снайпер не только десятилетия, а хоккейной истории в целом, если сделать поправку на эпоху. За обозначенные 10 лет Овечкин забивал 0,58 гола за матч, если учитывать тех, кто сыграл не менее 500 матчей. Количество индивидуальных наград Овечкина не поддаётся исчислению, а свой главный приз — долгожданный Кубок Стэнли — он взял год назад. Кроме всего прочего, Александр обладает уникальным достижением: он стал первым игроком в истории, кто вошёл и в первую, и во вторую символические сборные по итогам одного сезона (в первую — как правый крайний, во вторую — как левый).

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Джейми Бенн

По средней результативности Бенн чуть-чуть уступил второе место Даниэлю Седину, но игра шведа всегда воспринималась только в связке с братом, а ветеран «Далласа» за 9 сезонов успел поиграть в самых разных сочетаниях. Бенн стал единственным левым крайним кроме Овечкина, кто попадал в первую сборную звёзд несколько раз. В последние годы его результативность несколько снизилась, но он по прежнему остаётся среди лучших.

Тейлор Холл

Кто из левых крайних выигрывал приз MVP за последние 10 лет? Овечкин и Холл. Тейлор вошёл в пятёрку левофланговых, кто набирал в среднем более 0,9 очка за матч, а ведь большую часть этого времени он отыграл за безнадёжный «Эдмонтон». Если учесть, что он отыграл только 9 сезонов, а все, кто выше его, провели намного больше встреч, место Холла в первой четвёрке звёздной команды не подвергается сомнению.

Нет сомнений в том, что «крыса» Маршан — самый противоречивый хоккеист в этом списке. Его методы воздействия на соперника могут считаться спорными, но нет сомнений в том, что Брэд очень эффективен. Маршану потребовалось время, чтобы раскрыться, но всего за 6 сезонов он вошёл в восьмёрку самых результативных хоккеистов десятилетия в своём амплуа.



Претенденты: Артемий Панарин, Даниэль Седин, Рик Нэш, Джонни Годро.

Правые крайние

Кейн стал величайшим американским хоккеистом всех времён. Он уже стал единственным американцем, кто выиграл «Харта», а за последние 10 сезонов он выиграл три Кубка Стэнли и четыре раза попадал на Матч всех звёзд. Если убрать за скобки Овечкина с тем единственным странным сезоном, когда его оценивали в двух амплуа, за 10 лет ни у кого из правых крайних не было больше очков, чем у Кейна.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Мартен Сан-Луи

Из 10 сезонов данного временного отрезка Сан-Луи сыграл только в шести, но по очкам в среднем за игру занял третье место. Миниатюрный форвард был очень стабилен, трижды попал на Матч звёзд и выиграл три трофея «Леди Бинг», включая тот сезон, когда он попросил обмена, так как не попал в состав на Олимпиаду.

Кори Перри

Перри, как Маршан, полон противоречий — нельзя забыть его великолепную статистику прошлого, которая резко контрастирует с нынешним глубочайшим спадом. Но цифры остаются неизменными: Перри стал единственным правым крайним, кто входит в топ-10 и по набранным очкам, и по штрафным минутам, что в значительной степени характеризует его как игрока. В 2011 году он взял «Харта» и «Арта Росса», дважды попадал на Матч звёзд и у него есть неплохой шанс со временем быть выбранным в Зал славы, так как немногие из правых крайних были столь результативны в эту декаду.

За последнюю вакансию правого крайнего в звёздной сборной могут поспорить также Фил Кессел, Владимир Тарасенко и Блейк Уилер. Но именно Кучеров сыграл наименьшее количество матчей и выиграл крупную индивидуальную награду, поэтому выберем именно его. 128 очков, которые набрал Никита в прошлом сезоне, стали лучшим показателем не только за десятилетие, но и за всю эпоху потолка зарплат. Чтобы найти игрока, который обошёл бы Кучерова, статистику пришлось бы отматывать до сезона-1995/96.



Кучерову лишь 26 лет, но он уже стал одним из лучших правых крайних в НХЛ. Если обойдётся без травм, включение в Зал славы для россиянина будет неизбежно.



Претенденты: Фил Кессел, Блейк Уилер, Владимир Тарасенко.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Защитники

Эрик Карлссон

Карлссон выиграл два приза лучшему защитнику и, вероятно, должен был побеждать ещё один раз. Удивительно, но праворукие оборонцы крайне редко выигрывают «Норриса»: единственным защитником с правым хватом, кто выигрывал этот трофей более одного раза, является Крис Челиос. 0,83 балла в среднем за игру за десятилетие — лучший показатель среди всех игроков обороны, поэтому место Карлссона в данной сборной не подвергается сомнению.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Данкан Кит

78,9 очка в среднем за сезон — это лишь седьмое место среди защитников за десятилетие, но основную ценность Кит приносил во время плей-офф. В розыгрыше Кубка Стэнли-2015 он набирал 0,91 очка за матч, сыграв 23 встречи. За десять лет он выиграл два «Норриса» и трижды выбирался на Матч всех звёзд.

Дрю Даути

Даути — настоящая машина по производству очков. 92 балла в среднем за сезон — отличный показатель для любого нападающего, но Дрю успевает отработать и у своих ворот. За обозначенные 10 лет только Райан Сутер сыграл в регулярном чемпионате больше минут, нежели Даути (20 613 против 20 469), но его результативность ниже, чем у представителя «Кингз».

Ши Уэбер

Единственный защитник в списке, кто не выигрывал приз лучшему игроку обороны, хотя постоянно был где-то рядом. Три раза Уэбера называли финалистом голосования, а по средней результативности за сезон он идёт третьим после Даути и Карлссона (84,2).

От забастовок — к величию. Как НХЛ за 10 лет прошла путь большого развития Несмотря на успехи, Гэри Бэттмена по-прежнему освистывают везде.

Пи Кей Суббан

По среднему количеству очков за игру Суббан занимает седьмое место, а по средней результативности за сезон входит в дюжину лучших. В случае с ним стоит оценивать не только цифры, но и энергетику и характер игрока, который заряжает всех партнёров и не имеет авторитетов среди оппонентов. В сезоне-2012/13 Суббан стал обладателем приза лучшему защитнику, а кроме этого дважды входил в тройку финалистов.

Брент Бёрнс

Бёрнс расцвёл достаточно поздно, но стал одним из лучших защитников десятилетия. Он полностью перешёл в амплуа оборонца в сезоне-2011/12, хотя до этого его в качестве эксперимента ставили на правый фланг атаки. По средней результативности за сезон он идёт на пятом месте (82).

Марк Джиордано

«Челентано» — так его звали в московском «Динамо» времён локаута-2005. Как хорошее вино, он с годами стал лучше, но мог стать триумфатором и в сезоне-2014/15, когда был главным претендентом на «Норрис Трофи», пока его не скосила травма. В прошедшем чемпионате он всё же получил заветный трофей и вышел на шестое место по средней результативности за сезон за минувшее десятилетие (80,6).



Претенденты: Крис Летанг, Здено Хара, Виктор Хедман, Райан Сутер.

Вратари

Вклад шведа в игру «Рейнджерс» невозможно переоценить. Если за 10 лет взять средний процент отражённых бросков по лиге и сравнить его с количеством бросков, нанесённых в створ конкретного голкипера, то получится продвинутый показатель GSAA — по нему равных Лундквисту никого нет (177,93 — в два раза больше, чем ближайший преследователь). За последние 10 сезонов Лундквист четыре раза попадал в топ-15 по показателю GSAA, в то время как ни одному другому вратарю не удавалось это сделать более, чем дважды. И хотя он до сих пор не выиграл Кубок Стэнли, его личной вины в этом, пожалуй, почти нет.

Василевского поставили выше Бобровского в рейтинге НХЛ. Всё правильно? В NHL Network забыли, как «Тампа» вылетела 0-4 от «Коламбуса».

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

По тому же показателю GSAA Бобровский забрал себе два из трёх лучших сезонов за последнее десятилетие. Две завоёванные «Везины» обеспечили ему признание, хотя игра Сергея далеко не всегда была стабильна. На определённых отрезках лучше Бобровского в лиге не играл никто, хотя Лундквист на дистанции был более стабилен.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Кори Кроуфорд

На позицию третьего номера могли бы претендовать десятка два отличных голкиперов, но Кроуфорда выберем благодаря двум Кубкам Стэнли. По иронии судьбы, чемпионские сезоны не были для Кори лучшими по статистике, но по всем важным показателям Кроуфорд входит в число лидеров десятилетия.



Претенденты: Роберто Луонго, Пекка Ринне, Джонатан Куик, Туукка Раск, Кэри Прайс.