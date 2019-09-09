Гареев: «Автомобилисту» не хватало концентрации в матче с «Металлургом»

Нападающий Автомобилиста Артем Гареев поделился эмоциями после победы со счётом 3:2 Б в матче с «Металлургом».



«Чуть-чуть не хватало нам концентрации в матче. Пришлось отыгрываться, но взяли себя в руки. Дальше сравняли и вытащили игру на буллитах.

Не всегда везёт в завершении атак, не всегда шайба ложится как надо. Хочешь как лучше, берёшь чуть выше, но пас не проходит. Это игра, такое бывает. Большинство будем ещё наигрывать, работать над ошибками.



Мой гол? Хорошо раскатились. Спасибо Трямычу (Никита Трямкин. — Прим. «Чемпионата») — дал Обидину, тот на меня, а дальше — дело техники. В целом хорошее начало сезона, надо не останавливаться, продолжать и становиться еще лучше», — передает слова Гареева корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.