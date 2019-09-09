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«Витязь» — «Динамо» М: Ерёменко дебютировал в сезоне, заменив Бочарова

«Витязь» — «Динамо» М: Ерёменко дебютировал в сезоне, заменив Бочарова
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» гостит у «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Голкипер бело-голубых Александр Ерёменко дебютировал в нынешнем сезоне, заменив Ивана Бочарова, пропустившего четыре шайбы. Для Ерёменко это 20-й сезон на высшем уровне российского хоккея.

Посмотреть видео четвёртого гола «Витязя» можно на официальном сайте КХЛ.

Команды выходили на лёд в следующих составах:

«Витязь»
Самонов (Ежов);
Евсеенков — Катичев, Макеев — Чернов — Сёмин;
Головков — Лаюнен, Няттинен — Аалтонен — Гребенщиков;
Шинкевич — Воронков, Монс — Петраков — Выглазов;
Пыленков, Шевченко — Моисеев — Ларичев, Гончаров.

«Динамо»

Бочаров (Ерёменко);
Чайковски — Хиетанен, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин;
Григорьев — Лямин, Петерссон — Полыгалов — Индрашис;
Бойков, Муранов — Игумнов — Афиногенов, Круглов.

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