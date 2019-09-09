«Витязь» — «Динамо» М: Ерёменко дебютировал в сезоне, заменив Бочарова

Московское «Динамо» гостит у «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Голкипер бело-голубых Александр Ерёменко дебютировал в нынешнем сезоне, заменив Ивана Бочарова, пропустившего четыре шайбы. Для Ерёменко это 20-й сезон на высшем уровне российского хоккея.

Посмотреть видео четвёртого гола «Витязя» можно на официальном сайте КХЛ.

Команды выходили на лёд в следующих составах:

«Витязь»

Самонов (Ежов);

Евсеенков — Катичев, Макеев — Чернов — Сёмин;

Головков — Лаюнен, Няттинен — Аалтонен — Гребенщиков;

Шинкевич — Воронков, Монс — Петраков — Выглазов;

Пыленков, Шевченко — Моисеев — Ларичев, Гончаров.



«Динамо»



Бочаров (Ерёменко);

Чайковски — Хиетанен, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;

Волков — Миронов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин;

Григорьев — Лямин, Петерссон — Полыгалов — Индрашис;

Бойков, Муранов — Игумнов — Афиногенов, Круглов.