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«Автомобилист» — единственный клуб КХЛ, не потерпевший ни одного поражения

«Автомобилист» — единственный клуб КХЛ, не потерпевший ни одного поражения
Хоккей / КХЛ 0

«Витязь» принимал в Подольске московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Подопечные Владимира Крикунова прервали серию из трёх побед и потерпели первое поражение в нынешнем сезоне. Таким образом, в КХЛ осталась только одна команда, ни разу не проигравшая в нынешнем регулярном чемпионате, — «Автомобилист». Клуб из Екатеринбурга одержал четыре победы в четырёх матчах.

Подопечные Михаила Кравеца вышли вперёд уже на 3-й минуте стараниями Евгения Монса, а в середине первого периода Алексей Макеев укрепил преимущество подмосковного клуба. Бело-голубые отыграли один гол усилиями Юусо Хиетанена, реализовавшего большинство, на что «Витязь» ответил точным броском Святослава Гребенщикова. В третьем периоде Алексей Макеев записал на свой счёт дубль и установил окончательный результат.

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