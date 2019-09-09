Панарин встретился с Бобровским в Майами

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин опубликовал в социальных сетях совместную фотографию с голкипером «Флориды Пантерз» Сергеем Бобровским. На снимке также присутствует девушка Панарина — Алиса Знарок и супруга Бобровского Ольга. Встреча состоялась в Майами.



«Удачи в этом сезоне, «пантеры»», — подписал фото Панарин.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Артемия Панарина.

В межсезонье Панарин подписал соглашение с «синерубашечниками» сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. Бобровский подписал семилетний контракт с «Флоридой» на $ 70 млн, став одним из самых высокооплачиваемых вратарей в НХЛ.