Переговоры «Тампы» о заключении контракта с Пойнтом застопорились

«Тампа» далека от заключения нового контракта с форвардом Брейденом Пойнтом, находящимся в статусе ограниченно свободного агента, сообщает журналист The Athletic Джо Смит.

На данный момент переговоры между сторонами застопорились. При этом тренировочный лагерь «Лайтнинг» открывается 12 сентября.

В минувшем сезоне 23-летний Пойнт стал третьим бомбардиром «Тампы» в регулярке, набрав 92 (41+51) очка в 79 матчах. В четырёх матчах плей-офф канадский форвард отметился одной заброшенной шайбой.

Минувший сезон стал для канадца последним по контракту новичка. Под потолком зарплат у «молний» свободно почти $ 8,5 млн, при этом канадский нападающий является единственным ограниченно свободным агентом у «Тампы».