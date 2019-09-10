Переговоры «Тампы» о заключении контракта с Пойнтом застопорились
«Тампа» далека от заключения нового контракта с форвардом Брейденом Пойнтом, находящимся в статусе ограниченно свободного агента, сообщает журналист The Athletic Джо Смит.
На данный момент переговоры между сторонами застопорились. При этом тренировочный лагерь «Лайтнинг» открывается 12 сентября.
В минувшем сезоне 23-летний Пойнт стал третьим бомбардиром «Тампы» в регулярке, набрав 92 (41+51) очка в 79 матчах. В четырёх матчах плей-офф канадский форвард отметился одной заброшенной шайбой.
Минувший сезон стал для канадца последним по контракту новичка. Под потолком зарплат у «молний» свободно почти $ 8,5 млн, при этом канадский нападающий является единственным ограниченно свободным агентом у «Тампы».
Генменеджер «Тампы» — о Пойнте: новостей нет, но я настроен оптимистично
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