Генменеджер «Тампы» — о Пойнте: новостей нет, но я настроен оптимистично

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа рассказал о ситуации с форвардом Брейденом Пойнтом, который 1 июля стал ограниченно свободным агентом.

«У меня есть все основания считать, что мы решим этот вопрос до тренировочного лагеря. Хотя я не знаю, когда именно это произойдёт. Но настроен я оптимистично, несмотря на отсутствие у меня на данный момент новостей относительно контракта Пойнта.

Так происходит не потому, что мы не работаем с ними. Их вопрос чуть сложнее других, а крайним сроком является начало сборов. Клубы сначала стараются подписать свободных агентов, имеющих другой статус.



Хоккеисты, у которых заканчивается контракт новичка, часто подписывают краткосрочные сделки, чтобы остаться в своих клубах. Так поступили Тайлер Джонсон, Ондржей Палат и Алекс Киллорн. В итоге результатом довольны как хоккеисты, так и клуб. Нам удалось сохранить игроков в самом расцвете сил», – цитирует БрисБуа официальный сайт НХЛ.