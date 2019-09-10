Неизвестный поцарапал «Феррари» Тайлера Сегина и оставил жалостную записку
Неприятный инцидент произошёл с форвардом «Даллас Старз» Тайлером Сегином. Неизвестный поцарапал «Феррари» канадского форварда и оставил жалостную записку.
«Извини, я только что задел твою машину. Мне очень жаль, брат. У меня нет денег, чтобы заплатить за это», — было сказано в сообщении.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» TSN.
В минувшем сезоне 27-летний нападающий забросил 33 шайбы и сделал 47 результативных передач в 80 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+17» и 18 штрафных минутах. В 13 матчах плей-офф в активе уроженца Брэмптона 11 (4+7) очков при полезности «+3» и 2 минутах штрафа. Тайлер принял участие в пяти Матчах звёзд Национальной хоккейной лиги (2012, 2014-2018).
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