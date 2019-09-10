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«Торпедо» совершило обмен с «Амуром»

«Торпедо» совершило обмен с «Амуром»
Хоккей / КХЛ 0

В результате обмена между командами «Торпедо» и «Амуром» в нижегородский клуб перешёл нападающий Илья Берестенников, информирует пресс-служба «Торпедо». Также нижегородцы получили права на нападающего Константина Тюрина. В обратном направлении проследовал защитник Павел Медведев.

Берестенников является воспитанником школы ангарского «Ермака». Провёл в КХЛ 61 матч, выступая в составе магнитогорского «Металлурга» и «Амура». Отмечается, что 24-летний нападающий начнёт сезон в клубе ВХЛ «Торпедо-Горький».

Тюрин воспитывался в школах ЦСКА и СКА, а в минувшем сезоне провёл 20 матчей в МХЛ в составе «Амурских Тигров». 23-летний Медведев за карьеру в КХЛ сыграл 49 матчей, в которых отметился 3 (1+2) очками.

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