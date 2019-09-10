Канадский журналист — о Маркове: он куда охотнее разговаривал со своими коньками

Обозреватель Montreal Gazette Джек Тодд прокомментировал отказ «Монреаль Канадиенс» дать контракт российскому защитнику Андрею Маркову.

«Марков за последние годы в «Монреале» был источником противоречий. Его хвалили за успешную игру в плей-офф-2014, когда «Канадиенс» вышли в финал конференции, но проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс». Затем его ругали, когда в июне того же года он подписал трёхлетний контракт на $ 17 млн. Затем над Бержевеном насмехались, когда он не смог подписать Маркова в 2017 году. Если бы сейчас он его подписал, те же люди громко скрежетали бы зубами и раздирали бы на себе одежду. Почему? Потому что это Бержевен, который ничего не может сделать правильно.

Марков был настолько хорош за время своей карьеры, что сделал Майка Комисарека человеком, похожим на защитника уровня НХЛ. Настолько хорош, что помог заработать миллионы Патрису Бризбуа. Настолько хорош, что прикрывал многие ошибки Пи Кей Суббана. Мне повезло, я был первым монреальским репортёром, разговаривавшим с Марковым. Я видел несколько раз, как он играл за московское «Динамо», и хотя больше всего внимания в той команде привлекал Максим Афиногенов, меня впечатлил именно Андрей. После матча поговорить с ним было невозможно, я позвонил ему позже. И что вы думаете? Он сказал «нет». Даже при условии, что он будет говорить на русском языке с переводчиком.



После того как он приехал в «Монреаль», ничего не изменилось. Он куда охотнее разговаривал со своими коньками. Ирония судьбы заключается в том, что его постоянно недооценивали за время карьеры. Он мог быть незаметен неделями, потому что действовал очень экономно, но все партнёры знали, насколько он хорош. А сейчас это жёсткое бизнес-решение. Бержевен сделал Маркову приличное предложение два года назад, чтобы увидеть в ответ человека, сбежавшего в Казань», — отметил в своей колонке Тодд.

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