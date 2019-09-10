Источник: Павел Заха принял контрактное предложение «Нью-Джерси»

Чешский журналист Карел Кнап заявил, что нападающий Павел Заха принял контрактное предложение клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз».

Ранее сообщалось, что Заха может перейти в «Авангард», однако в омском клубе не подтвердили эту информацию. По информации журналиста, сегодня, 10 сентября, «дьяволы» подтвердят заключение контракта. Заха является ограниченно свободным агентом «Дэвилз».

В сезоне-2018/19 22-летний чешский хоккеист провёл 61 матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, отметившись 13 результативными бросками и 12 голевыми передачами при показателе полезности «-6» и 15 минутах штрафа. Следующий сезон может стать для игрока пятым в североамериканской лиге.