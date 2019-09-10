Мозякин — о продолжении карьеры: этот сезон будет определяющим

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин не стал комментировать отставку Йозефа Яндача, а также ответил на вопрос о продолжении карьеры по окончании сезона.

«Я никогда не комментировал подобные события. Этот вопрос надо адресовать руководству клуба, которое принимает решения. Наше дело — при любом тренере выходить на лёд и играть на победу.

Что произошло в прошлом плей-офф? Да ничего не произошло. Просто у Уфы сильная команда, мы же не на первенство водокачки играем! Там тоже ребята мастеровитые: они на тот момент оказались сильнее, такое в хоккее бывает. Наверное, были допущены ошибки, но не мне об этом судить. Это прерогатива тренерского штаба и руководства команды.

Ощущаю ли свой возраст? Иногда начинаю ощущать. У меня роль всегда одна. По крайней мере, я её так вижу: забивать голы, отдавать передачи и быть лидером команды! Виктор Филиппович Рашников постоянно ставит самые высокие цели, и это для меня не новость. Так и должно быть: надо стремиться быть первым, в этом смысл спорта. Сколько ещё буду играть? Я думаю, что этот сезон будет определяющим", — цитирует Мозякина официальный сайт КХЛ.