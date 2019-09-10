Анисимов объяснил, в каком случае может быть расторгнут контракт с арбитром КХЛ

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов объяснил, в каком случае может быть расторгнут контракт с судьёй.

«Если говорить про рейтинг арбитров, то он сквозной и позволяет отслеживать всех от НМХЛ до КХЛ, в том числе и ЖХЛ. На матчах работают инспекторы, которые выставляют оценки арбитрам, на их основании формируется рейтинг. Он отображает уровень судьи на тот или иной момент сезона, позволяет отбирать арбитров, например, на плей-офф или принять решение по переводу в ВХЛ для получения опыта. Так мы получаем подпитку для КХЛ. Кроме этого каждую неделю руководитель департамента судейства той или иной лиги рассылает методические материалы с разбором актуальных моментов.

У судей в контракте есть фиксированная сумма, также они имеют возможность получить до 20% от суммы годового контракта в случае успешной работы. Если на них накладываются штрафные санкции, они вычитаются из бонусной части. Если за первую половину чемпионата штрафы превышают бонусную часть, контракт с арбитром расторгается. Решение, продолжит ли арбитр работу в лиге, принимается по совокупности факторов, одним из которых является рейтинг», — рассказал Анисимов.