Мозякин: разговоры о «Питтсбурге» были, но я планировал попасть на Олимпиаду

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин объяснил, почему в своё время не перешёл в «Питтсбург Пингвинз», куда звал его Евгений Малкин.
«Ключевой момент карьеры? Наверное, тот, в котором серебро взяли с «Атлантом». Тогда я окончательно поверил в себя, в свои силы. Захотелось Кубок в руках подержать. И главное, понял, что смогу. Тогда же, после окончания сезона, и поступило предложение из «Магнитки». Ну и всё пошло, пазл сложился.
Что касается перехода в «Питтсбург» в 2014-м — разговоры были. Но надо понимать: у меня был действующий контракт, это раз. Во-вторых, я планировал попасть на чемпионат мира в 2013 году и на Олимпиаду в Сочи в 2014-м. Мои планы в то время были именно такими. Поэтому и выбор был таков», — цитирует Мозякина официальный сайт КХЛ.
- 10 сентября 2019
-
16:40
-
16:22
-
16:12
-
16:02
-
15:35
-
15:09
-
14:56
-
14:26
-
14:00
-
13:35
-
13:14
-
13:05
-
12:41
-
12:15
-
12:00
-
11:36
-
11:19
-
11:02
-
10:36
-
10:16
-
10:00
-
09:40
-
09:23
-
09:15
-
09:04
-
08:47
-
06:00
-
00:50
-
00:15
-
00:02
- 9 сентября 2019
-
23:48
-
23:10
-
22:41
-
22:33
-
22:21