Мозякин: разговоры о «Питтсбурге» были, но я планировал попасть на Олимпиаду

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин объяснил, почему в своё время не перешёл в «Питтсбург Пингвинз», куда звал его Евгений Малкин.

«Ключевой момент карьеры? Наверное, тот, в котором серебро взяли с «Атлантом». Тогда я окончательно поверил в себя, в свои силы. Захотелось Кубок в руках подержать. И главное, понял, что смогу. Тогда же, после окончания сезона, и поступило предложение из «Магнитки». Ну и всё пошло, пазл сложился.

Что касается перехода в «Питтсбург» в 2014-м — разговоры были. Но надо понимать: у меня был действующий контракт, это раз. Во-вторых, я планировал попасть на чемпионат мира в 2013 году и на Олимпиаду в Сочи в 2014-м. Мои планы в то время были именно такими. Поэтому и выбор был таков», — цитирует Мозякина официальный сайт КХЛ.