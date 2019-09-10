Малкин: в 2022 году хочу подписать с «Питтсбургом» новый трёхлетний контракт

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о своих целях и поделился мнением о своём контракте с клубом, действие которого завершится по окончании сезона-2021/22. Напомним, 33-летний россиянин в регулярном чемпионате сезона-2018/19 записал на свой счёт 72 (21+51) очка при показателе полезности "-25". В четырёх матчах плей-офф форвард забил один гол.



«Моя цель — выиграть четвёртый Кубок Стэнли. Я бы стал единственным россиянином, добившимся подобного достижения. С нынешней командой у нас есть реальный шанс побеждать, я в это верю.



Мой контракт будет действовать ещё три года. Когда он закончится, хочу подписать новое соглашение с «Питтсбургом» на три сезона», — приводит слова нападающего The Athletic.

Малкин: мне сложно в Америке. Возможно, дело в менталитете или в языке