Малкин: в 2022 году хочу подписать с «Питтсбургом» новый трёхлетний контракт
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о своих целях и поделился мнением о своём контракте с клубом, действие которого завершится по окончании сезона-2021/22. Напомним, 33-летний россиянин в регулярном чемпионате сезона-2018/19 записал на свой счёт 72 (21+51) очка при показателе полезности "-25". В четырёх матчах плей-офф форвард забил один гол.
«Моя цель — выиграть четвёртый Кубок Стэнли. Я бы стал единственным россиянином, добившимся подобного достижения. С нынешней командой у нас есть реальный шанс побеждать, я в это верю.
Мой контракт будет действовать ещё три года. Когда он закончится, хочу подписать новое соглашение с «Питтсбургом» на три сезона», — приводит слова нападающего The Athletic.
Малкин: мне сложно в Америке. Возможно, дело в менталитете или в языке
- 10 сентября 2019
-
18:25
-
18:04
-
17:54
-
17:39
-
17:31
-
17:21
-
16:40
-
16:22
-
16:12
-
16:02
-
15:35
-
15:09
-
14:56
-
14:26
-
14:00
-
13:35
-
13:14
-
13:05
-
12:41
-
12:15
-
12:00
-
11:36
-
11:19
-
11:02
-
10:36
-
10:16
-
10:00
-
09:40
-
09:23
-
09:15
-
09:04
-
08:47
-
06:00
-
00:50
-
00:15
Партнерский контент