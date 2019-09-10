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«Локомотив» — «Сочи»: Свитов выйдет в четвёртом звене хозяев

«Локомотив» — «Сочи»: Свитов выйдет в четвёртом звене хозяев
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы на матч ярославского «Локомотива» и хоккейного клуба «Сочи», информируют команды в «Твиттере». Встреча регулярного чемпионата КХЛ состоится сегодня, 10 сентября, начало игры — в 19:00 мск. Вратарь «железнодорожников» Александр Лазушин впервые выйдет в стартовом составе ярославского клуба.

«Локомотив»:

Лазушин (Коновалов);
Кронвалль — Савченко, Да Коста — Ландер — Ратти;
Рафиков — Накладал, Санников — Алексеев — Е. Аверин;
Черепанов — Осипов, Каюмов — Иванов — Денисенко;
Мисюль, Красковский, Ильенко — Свитов — Апальков.

«Сочи»:

Шикин (Проскуряков);
Гордеев – Эллис, Крикунов – Росен – Стрёмвалль;
Ю. Александров – Воробьёв, Капустин – Точицкий – Алтыбармакян;
Погоришный – Д. Александров, Старков – Коллинз – Архипов;
Назаревич, Лугин – Калетник – Орлович-Грудков; Томилин.

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