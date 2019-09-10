Овечкин выполнил за девочку домашнее задание по математике

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги«Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал домашнее задание по математике для своей маленькой болельщицы. На столе стояли хлопья, названные в честь Овечкина «Ovi O’s».



Ранее Овечкин упал с велосипеда, в результате чего повредил нос, подбородок и бровь, на видео видны повреждения форварда.

Посмотреть видео можно в «твиттере» RMNB.



В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным, обыграв в финальной серии «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1.