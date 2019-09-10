Александр Овечкин поработал кассиром в супермаркете
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги«Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поработал кассиром в супермаркете. Напомним, форвард участвует в рекламной акции хлопьев, названных в его честь, — Ovi O’s .
Недавн Овечкин упал с велосипеда, в результате чего повредил нос, подбородок и бровь, на фото видны повреждения.
Посмотреть фото можно в «твиттере» «Вашингтона».
В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным, обыграв в финальной серии «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1.
Овечкин вышел на тренировку с разбитым лицом. Виноват велосипед
А потом чуть не получил травму ноги на тренировке. Но русская машина не ломается.
- 10 сентября 2019
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