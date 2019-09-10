Вратарь «Спартака» — о грубой ошибке: это опыт, Знарок меня поддержал

Вратарь «Спартака» Павел Хомченко подвёл итоги матча со «Авангардом» (2:3 ОТ), где он допустил грубую ошибку в овертайме.



«Впечатления позитивные, играли с хорошей командой. Старался помогать команде, работал, выручал. Но в конце, конечно, этот гол в овертайме…Но ничего, это опыт, через опыт всё наберу. Игрок бросал в щиток, я хотел шайбу накрыть, подвести её к себе и прижать. Получилось, что махнул, и она дальше покатилась. Я не увидел, смотрю — она уже воротах. У меня такое первый раз в карьере.



В третьем периоде бросился под шайбу в стиле Гашека? Нет, просто чувствовал, что могу успеть. Уже побежал выбивать, вот и всё. Игровой момент, ничего такого. Волнение было, первая игра, с такой серьёзной командой. Но когда поймал несколько бросков, волнение ушло. Конечно, все негативные моменты надо выкидывать из головы. Через день следующая игра. Нет времени думать о чём-то. Знарок поддержал в раздевалке. Сказал, что всё впереди, это тоже опыт. Ребята тоже поддержали, спасибо им. Будем дальше трудиться. Думаю, всё у нас будет хорошо», — передаёт слова Хомченко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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