Мактавиш: очень важная победа «Локомотива», мы почувствовали облегчение

Главный тренер ярославского «Локомотива» Крэйг Мактавиш подвёл итоги матча с «Сочи» (2:1)



«В целом сегодня выглядели лучше. «Сочи» во втором и третьем периодах играл агрессивно, мы старались защитить счёт, и у нас получилось. Сегодня мы лучше играли с шайбой, не теряли её и принимали на льду лучшие решения. Это очень важная победа. В конце матча почувствовали облегчение.



Тай Ратти мне нравился на протяжении двух прошлых игр, Ландер зарекомендовал себя как важный игрок, которого можно выпускать в любых ситуациях. Стефан сегодня играл первый матч, возможно, выглядел не так, как хотелось бы, но показал, что он ветеран, опытный игрок и сыграл сегодня надёжно.



В КХЛ, если команда хочет победить, вратарь должен играть хорошо. Сегодня Саша Лазушин провёл хороший матч», — передаёт слова Крейга Мактавиша корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

«Локомотив» впервые победил под руководством Мактавиша, одолев «Сочи»