Дыбленко: не забили в первом периоде, потому что в «Сибири» не дети стоят

Защитник СКА Ярослав Дыбленко поделился впечатлениями от матча с «Сибирью» (4:2).



«Не было волнения, все игроки уже много где поиграли, и первые домашние матчи каждый год есть. Был настрой выиграть, никакой дрожи не было, мы уже сыграли три матча, и неважно, что на выезде. Хорошо только, что свои трибуны поддерживают и подбадривают, было приятно.



Пока у нас не всё идеально, нужно играть одинаково, а у нас какой-то период вываливается. Сказали — играть строго, а мы в третьем периоде много потерь допустили, что привело к пропущенным голам.



Не удалось забить в первом периоде, потому что там тоже не дети стоят. Там Алексей Красиков стоит, он играет хорошо и много спасал свою команду. Первый период команда пласталась, пыталась отдать все силы. Нам было тяжело забить. Во втором периоде стали играть чуть проще, соперник стал удаляться, мы реализовали свои моменты», — передаёт слова Дыбленко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА одержал победу над «Сибирью»