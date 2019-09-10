«Авангард» пошутил про Заху: кому нужен улучшенный контракт в НХЛ — обращайтесь
Хоккейный клуб «Авангард» пошутил на тему информации о том, что слухи в СМИ сорвали переход форварда «Нью-Джерси Дэвилз» Павла Захи в стан «ястребов».
«Внимание! Все, кому нужен новый контракт в НХЛ на улучшенных условиях, просто пишите нам! Обращайтесь, сделаем красиво», — написал клуб в «Твиттере».
Посмотреть фото можно в «твиттере» «Авангарда».
В сезоне-2018/19 22-летний чешский хоккеист провёл 61 матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, отметившись 13 результативными бросками и 12 голевыми передачами при показателе полезности «-6» и 15 минутах штрафа. Следующий сезон станет для игрока пятым в североамериканской лиге.
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Хартли — о срыве перехода Захи: бывают журналисты порядочные и не очень
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