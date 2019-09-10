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Хартли — о срыве перехода Захи: бывают журналисты порядочные и не очень

Хартли — о срыве перехода Захи: бывают журналисты порядочные и не очень
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал информацию, что слухи журналистов о переходе Павла Захи сорвали трансфер нападающего в клуб.

«Часть хоккея – игра с прессой. Первое, что сделал, когда начал работать в НХЛ, – встретился с женщиной, которая показала мне, как работать на телевидении и радио, как давать интервью, что говорить и что не говорить, как общаться со СМИ.

Слухи появляются каждый день – тренеров удаляют, игроков меняют и подписывают. Сейчас существует очень много платформ, где появляются всевозможные новости. Журналисты – такие же работники, как и все остальные. Есть хорошие и плохие работники, порядочные и не очень. Так что журналисты и хоккейные тренеры — в одной лодке. Мы знаем, что происходит, и верим тому, что знаем», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

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