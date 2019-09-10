Тихонов: нельзя так играть при счёте 3:0, нас быстро наказали

Нападающий петербургского СКА Виктор Тихонов подвёл итоги матча с «Сибирью» (4:2).



«Действительно, при счёте 3:0 нельзя такую игру показывать. Мы отпустили педаль немного, сбавили скорость, пошли потери, добавились удаления. Соперник нас очень быстро за это наказал. Все три удаления были разными, пара – точно неоправданных. Это уже я должен посмотреть в зеркало, что-то изменить. Ничем это не помогло команде, это надо первым делом убирать.



В первом периоде были моменты, скорость и желание, просто немного не могли связать свою игру. Но когда уже забили первый гол, чуть-чуть успокоились, играли на больших скоростях, поэтому получился счёт 3:0.



Мне больше нравится маленькая площадка — везде успеваешь. Обыграешь одного защитника, уже можно бросать, опасный момент создать. Но когда долго играешь на больших площадках, всё равно надо привыкать к маленькой. Раскаты есть, просто они стали другими. Может, не все сразу скорость набирают, а где-то можно под дальнюю ставить одного или двоих. Все схемы меняются, надо найти то, что работает. Думаю, это интересно ребятам и тренерам.



Тяжело сказать, отличается ли шайба в пустые ворота по эмоциям от обычной, потому что гол такой попроще. Но гол есть гол, самое главное, что это помогло победить. Если будут шансы, буду в пустые забивать», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА одержал победу над «Сибирью»