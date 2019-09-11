Третьяк: Ларионов обладает колоссальными знаниями, ФХР рада его пригласить

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал назначение Игоря Ларионова советником главы штаба сборной России.



«Федерация хоккея России рада пригласить легендарного для нашего хоккея человека на ответственную должность. Игорь Ларионов обладает колоссальными знаниями и опытом, отлично знает мировой хоккей, современные тенденции его развития, передовые методики тренировок. Убежден, его стремление реализовать себя, свои знания, желание работать, расти, развиваться самому и развивать игроков помогут и Национальной программе подготовки хоккеистов, и развитию сборных команд», — приводит слова Третьяка официальный сайт Федерации хоккея России.



Ларионов пришёл в ФХР. Там он точно не будет свадебным генералом Бросил работу агента.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»