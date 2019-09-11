Панарин объявил о создании собственного благотворительного фонда

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сообщил об открытии собственного благотворительного фонда.
«Благотворительный Фонд Артемия Панарина зарегистрирован и готов к работе!
В профиле можете найти почту, куда уже можно отправлять запросы.
Также на почту artemiypanarinfoundation@gmail.com вы можете направлять свои резюме, если заинтересованы помогать людям вместе с нами!
Впереди у нас большой путь, вместе мы сможем многое!», — гласит запись в «инстаграме» фонда Артемия Панарина.
В межсезонье Панарин подписал соглашение с «синерубашечниками» сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).
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