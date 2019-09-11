Кулик — о поражениях в овертаймах: «Спартак» такие глупые голы пропускает

Защитник «Спартака» Евгений Кулик прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:3 ОТ). Московский клуб под руководством Олега Знарка проиграл четыре из пяти матчей регулярного чемпионата сезона-2019/20. Три из четырёх поражений были в дополнительное время.
«Что делать с овертаймами? Если бы я знал ответ на этот вопрос, то уже что-нибудь сделал. Причём проигрываем из-за своих же ошибок. Такие голы глупые пропускаем. Так что у меня нет конкретного ответа на этот вопрос.
Игры день через день? На самом деле нормально, мне даже стало легче, чем в начале сезона, когда играли на выезде. Уверен, что это из-за грамотной работы тренерского штаба, который даёт некоторым игрокам отдыхать и меняет состав от матча к матчу. Ещё и начало сезона, не думаю, что это должно сильно сказываться.
Есть задача: бросать по воротам, если есть пространство. А нападающие должны играть под воротами. У нас защитники и бросают при любой возможности, к тому же у всех защитников хорошие броски. Есть Патрик Херсли, Яков Рылов, Андрей Кутейкин, Дмитрий Вишневский. У меня похуже с этим, но тоже сойдёт. У нас все защитники умеют бросать и забивать», — сказал Кулик в эфире клубного телевидения.
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