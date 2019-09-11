Михайлов: не все в ЦСКА спустились с кубковых небес на землю

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился впечатлением от старта «Спартака» и ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

«Немного удивлён стартом «Спартака». Но это не повод для паники. Нужно дать тренерскому штабу Олега Знарка время для адаптации в новой команде. Определённая специфика есть, в одном случае у тебя пять-шесть качественных пятёрок, в другом — две-три. Здесь тренеру нужна перестройка. Плюс правильная постановка реальной задачи.

В чемпионских клубах решаешь максимальную задачу, в других командах — борешься за плей-офф и в турнире выживаешь. Наверное, это разные категории стрессов. На мой взгляд, в клубах-лидерах работать точно не проще.

Старт ЦСКА был смазан поражением в матче за Кубок открытия. Меня больше всего волнует психологическое состояние наших игроков. Им надо забыть о прошлогоднем Кубке Гагарина, начать с нуля. На мой взгляд, пока не все хоккеисты ЦСКА спустились с кубковых небес на землю, в играх всё видно. В ближайшее время это нужно сделать, иначе будут проблемы», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.