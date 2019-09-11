Известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман рассказал, что «Эдмонтон Ойлерз» интересовался возможностью выменять у «Тампа-Бэй Лайтнинг» российского нападающего Александра Волкова, отдав взамен Ессе Пульюярви.

«Пульюярви знает, что должен делать в Финляндии — играть усердно и хорошо себя проявлять. Ему удался хороший старт. «Эдмонтон» пытался выменять у «Тампы» Волкова взамен Пульюярви. Также они запрашивали у «Каролины» по поводу Жюльена Готье. Однако хороших условий предложено не было», — написал Фридман в своей колонке на Sportsnet.

Ессе хочет играть в Финляндии, пока «нефтяники» его не обменяют. В минувшем сезоне Пульюярви выступал в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон Ойлерз». В регулярном чемпионате финский нападающий принял участие в 46 встречах, записав в актив 9 (4+5) баллов при показателе полезности «-14» и 16 минутах штрафа.