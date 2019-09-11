Кормье: наверное, Воробьёв лучше Яндача, если его позвали

Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье рассказал, как оценивает старт команды в сезоне, а также поделился ожиданиями от матча с магнитогорским «Металлургом», в котором недавно произошла смена главного тренера — Илья Воробьёв сменил на этой должности Йозефа Яндача.

«Мы неплохо начали сезон. Хорошо провели первый матч и было бы здорово, если бы удалось победить ЦСКА. Обидное поражение. Но мы выиграли два следующих матча и показали свой характер. Две победы на выезде в матчах с хорошими командами − нужно продолжать так же. У нас обновленная команда, нужно работать дальше. Пока всё хорошо.

Что ждать от соперника, где сменился тренер? Не представляю. Знаю пару игроков из этой команды. Это хорошая команда, мы должны быть готовы. Но я не знаю, лучше этот тренер или хуже. Хотя, наверное, лучше, если его позвали», — цитирует Кормье официальный сайт казанского клуба.