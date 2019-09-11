Ожиганов: «Ак Барс» выпал из игрового тонуса

Защитник «Ак Барса» Игорь Ожиганов отметил, что первый матч в Казани в составе «барсов» будет для него дополнительной мотивацией в игре c магнитогорским «Металлургом».

«Одну проиграли, две выиграли – я думаю, это хороший результат с выезда. Тем более, мы могли выиграть у ЦСКА. Но пропустили три шайбы в неравных составах: я считаю, если бы лучше сыграли в этом компоненте, выиграли бы.

Первый домашний матч в Казани для меня лично – это дополнительная мотивация, потому что я никогда не играл в «Татнефть Арене» за «Ак Барс». Очень приятно будет. Мы и отдохнули, и поработали где-то, поднагрузились в зале и на льду. Это хорошо для команды, я считаю. Единственное – выпали из игрового тонуса, но у всего есть и плюсы, и минусы», — цитирует Ожиганова пресс-служба казанского клуба.