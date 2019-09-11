Ожиганов: «Ак Барс» выпал из игрового тонуса

Защитник «Ак Барса» Игорь Ожиганов отметил, что первый матч в Казани в составе «барсов» будет для него дополнительной мотивацией в игре c магнитогорским «Металлургом».
«Одну проиграли, две выиграли – я думаю, это хороший результат с выезда. Тем более, мы могли выиграть у ЦСКА. Но пропустили три шайбы в неравных составах: я считаю, если бы лучше сыграли в этом компоненте, выиграли бы.
Первый домашний матч в Казани для меня лично – это дополнительная мотивация, потому что я никогда не играл в «Татнефть Арене» за «Ак Барс». Очень приятно будет. Мы и отдохнули, и поработали где-то, поднагрузились в зале и на льду. Это хорошо для команды, я считаю. Единственное – выпали из игрового тонуса, но у всего есть и плюсы, и минусы», — цитирует Ожиганова пресс-служба казанского клуба.
- 11 сентября 2019
-
15:25
-
15:00
-
14:35
-
14:20
-
14:15
-
13:55
-
13:29
-
13:15
-
13:05
-
12:59
-
12:45
-
12:21
-
12:00
-
11:48
-
11:40
-
11:25
-
11:10
-
10:56
-
10:42
-
10:15
-
10:01
-
09:52
-
09:30
-
09:25
-
09:00
-
04:30
-
03:59
-
01:34
-
01:18
-
00:43
-
00:15
-
00:00
- 10 сентября 2019
-
23:39
-
23:25
-
23:20