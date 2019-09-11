«Бостон» заключил многолетний контракт с главным тренером Брюсом Кэссиди

Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» заключил многолетний контракт с главным тренером Брюсом Кэссиди, сообщается в официальном «твиттере» клуба. Точный срок соглашения не разглашается, как и финансовые условия контракта.
Кэссиди возглавил «медведей» в ходе сезона-2016/17, сменив на этом посту Клода Жюльена. Уроженец Оттавы трижды выводил команду в плей-офф, а по итогам минувшего сезона ей удалось дойти до финала Кубка Стэнли, где она уступила в семи матчах «Сент-Луис Блюз».
Ранее сообщалось, что годовая зарплата 54-летнего специалиста по новому контракту может составить примерно $ 3 млн. В таком случае Кэссиди должен был стать одним из восьми тренеров, которые достигнут такой отметки. Самым высокооплачиваемым тренером НХЛ остаётся наставник «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок, зарабатывающий $ 6,25 млн.
- 11 сентября 2019
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