Скудра: не хотим делать акцент, но у «Трактора» четыре матча за пять дней

Главный тренер челябинского «Трактора» Петерис Скудра поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с «Адмиралом» из Владивостока (3:1). Специалист отметил непростой календарь своей команды.



«Хороший матч получился. Мы хотели добавить агрессии после вчерашней игры, больше бросать, больше трафика перед воротами создавать. Это сегодня удалось – мы бросили 45 раз в створ. Это, наверное, один из лучших наших матчей в этом плане. Ребятам огромное спасибо. Мы хоть и не хотим делать на этом особый акцент, но четыре матча за пять дней… Ребята нашли в себе силы и эмоции выдать такую игру. Особое спасибо четвёртой тройке, которая придала нам нужные вещи», — приводит слова Скудры официальный сайт «Адмирала».

«Трактор» взял реванш у «Адмирала» во Владивостоке. Косов забил победный гол