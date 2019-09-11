Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Скудра: не хотим делать акцент, но у «Трактора» четыре матча за пять дней

Скудра: не хотим делать акцент, но у «Трактора» четыре матча за пять дней
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер челябинского «Трактора» Петерис Скудра поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с «Адмиралом» из Владивостока (3:1). Специалист отметил непростой календарь своей команды.

«Хороший матч получился. Мы хотели добавить агрессии после вчерашней игры, больше бросать, больше трафика перед воротами создавать. Это сегодня удалось – мы бросили 45 раз в створ. Это, наверное, один из лучших наших матчей в этом плане. Ребятам огромное спасибо. Мы хоть и не хотим делать на этом особый акцент, но четыре матча за пять дней… Ребята нашли в себе силы и эмоции выдать такую игру. Особое спасибо четвёртой тройке, которая придала нам нужные вещи», — приводит слова Скудры официальный сайт «Адмирала».

«Трактор» взял реванш у «Адмирала» во Владивостоке. Косов забил победный гол
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент