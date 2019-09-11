«Торпедо» — ЦСКА: стали известны составы команд
Стали известны составы нижегородского «Торпедо» и московского ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в социальных сетях. Матч в Нижнем Новгороде состоится сегодня, 11 сентября, начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Торпедо»:
Линдбек (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Варфоломеев — Шрёдер — Жафяров;
Геноуэй — Мишарин, Хауден — Белевич — Шенфельд;
Волченков — Аляев, Ураков — Ильин — Бочаров;
Зборовский, Смолов — Щехура — Гончарук.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;
Романов — Нестеров, Телегин — Карнаухов — Слепышев;
Чмыхов, Калинин — Андронов — Толчинский.
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