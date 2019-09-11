«Торпедо» — ЦСКА: стали известны составы команд

Стали известны составы нижегородского «Торпедо» и московского ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в социальных сетях. Матч в Нижнем Новгороде состоится сегодня, 11 сентября, начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Торпедо»:



Линдбек (Тихомиров);

Баранцев — Орлов, Варфоломеев — Шрёдер — Жафяров;

Геноуэй — Мишарин, Хауден — Белевич — Шенфельд;

Волченков — Аляев, Ураков — Ильин — Бочаров;

Зборовский, Смолов — Щехура — Гончарук.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;

Романов — Нестеров, Телегин — Карнаухов — Слепышев;

Чмыхов, Калинин — Андронов — Толчинский.