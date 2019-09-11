Мищенко: без специального наколенника меня не допускали на игры
Защитник «Адмирала» Иван Мищенко прокомментировал домашнее поражение от челябинского «Трактора» (1:3). Напомним, вчера, 10 сентября, «Адмирал» взял верх над «Трактором» со счётом 3:1.
«Хорошо себя чувствовал, я много катался, меня просто не допускали на игры без специального наколенника, который сегодня, наконец-то, приехал.
Хорошо начали, во втором периоде упустили нить игры, не держали шайбу в чужой зоне. В третьем вернули свою игру, но не сумели отыграться. Дома должны играть лучше, владеть инициативой от начала и до конца. Не думаю, что из-за игр каждый день нам должно быть тяжело, соперник приехал из Хабаровска, проводил четвёртую игру за пять дней», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
«Трактор» взял реванш у «Адмирала» во Владивостоке. Косов забил победный гол
- 11 сентября 2019
-
18:35
-
18:25
-
18:18
-
18:10
-
17:57
-
17:49
-
17:41
-
17:23
-
17:00
-
16:39
-
16:25
-
16:10
-
16:01
-
15:47
-
15:25
-
15:00
-
14:35
-
14:20
-
14:15
-
13:55
-
13:29
-
13:15
-
13:05
-
12:59
-
12:45
-
12:21
-
12:00
-
11:48
-
11:40
-
11:25
-
11:10
-
10:56
-
10:42
-
10:15
-
10:01
Партнерский контент