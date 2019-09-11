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Мищенко: без специального наколенника меня не допускали на игры

Мищенко: без специального наколенника меня не допускали на игры
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Адмирала» Иван Мищенко прокомментировал домашнее поражение от челябинского «Трактора» (1:3). Напомним, вчера, 10 сентября, «Адмирал» взял верх над «Трактором» со счётом 3:1.

«Хорошо себя чувствовал, я много катался, меня просто не допускали на игры без специального наколенника, который сегодня, наконец-то, приехал.

Хорошо начали, во втором периоде упустили нить игры, не держали шайбу в чужой зоне. В третьем вернули свою игру, но не сумели отыграться. Дома должны играть лучше, владеть инициативой от начала и до конца. Не думаю, что из-за игр каждый день нам должно быть тяжело, соперник приехал из Хабаровска, проводил четвёртую игру за пять дней», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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