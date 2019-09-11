Марьямяки: «Йокерит» хорошо начал, а потом 35 минут нам было тяжело

Главный тренер хоккейного клуба «Йокерит» Лаури Марьямяки поделился впечатлениями от выигранного матча с «Северсталью» (4:1).



«Хорошо начали, а потом 35 минут нам было тяжело. В третьем периоде, думаю, играли неплохо. Хозяева сегодня хорошо выглядели. Радует, что и наш вратарь Калниньш показал отличную игру», — приводит слова Марьямяки официальный сайт «Северстали».



Первый гол в матче зрители увидели на девятой минуте — заброшенную шайбу в актив записал нападающий «Йокерита» Никлас Йенсен. На 16-й минуте подопечные Андрея Разина сравняли счёт усилиями форварда Даниила Вовченко. На старте второго периода гости вновь вышли вперёд благодаря оформившему дубль Йенсену. В концовке второго периода защитник Оливер Лауридсен увеличил преимущество финского коллектива до двух шайб. В концовке точку поставил Хенри Иконен.

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