Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось пять матчей.
«Амур» потерпел поражение от «Барыса» — 1:3.
КХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2019, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Барыс
Нур-Султан
1:0 Руденков – 21:13' (5x4) 1:1 Старченко (Шалапов) – 27:09' (5x4) 1:2 Тангрэди (Старченко, Маклюков) – 55:48' (5x4) 1:3 Михайлис (Хелука) – 59:13' (en)
«Адмирал» уступил «Трактору» — 1:3.
КХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2019, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Козловский (Ломако, Стрельцов) – 06:46' (5x5) 1:1 Седлак (Виртанен, Гика) – 25:46' (5x5) 1:2 Косов – 38:59' (5x5) 1:3 Кручинин – 59:54' (en)
«Нефтехимик» победил «Металлург» — 3:0.
КХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2019, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Митчелл (Уайт, Рясенский) – 03:15' (5x5) 2:0 Хафизов (Авцин, Бикмуллин) – 41:33' (5x5) 3:0 Порядин (Хафизов) – 55:00' (5x5)
«Северсталь» проиграла «Йокериту» — 1:4.
КХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2019, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 4
Йокерит
Хельсинки
0:1 Йенсен – 08:35' (5x5) 1:1 Вовченко (Трубачёв) – 15:00' (5x5) 1:2 Йенсен (Лехтонен, Хаапала) – 20:37' (5x5) 1:3 Лауридсен – 37:59' (5x5) 1:4 Иконен (Анттила) – 59:20' (en)
«Торпедо» одолело ЦСКА — 2:1 ОТ.
КХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2019, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 1
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Григоренко (Нестеров, Капризов) – 14:33' (5x4) 1:1 Жафяров (Варфоломеев) – 27:57' (5x5) 2:1 Бочаров (Аляев) – 64:57' (3x3)
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
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