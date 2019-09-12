Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось пять матчей.



«Амур» потерпел поражение от «Барыса» — 1:3.

«Адмирал» уступил «Трактору» — 1:3.

«Нефтехимик» победил «Металлург» — 3:0.

«Северсталь» проиграла «Йокериту» — 1:4.

«Торпедо» одолело ЦСКА — 2:1 ОТ.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.