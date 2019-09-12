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Жафяров: гол «Торпедо» за три секунды до конца овертайма — не случайность

Жафяров: гол «Торпедо» за три секунды до конца овертайма — не случайность
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с московским ЦСКА (2:1 ОТ).

«Тяжёлая игра, в которой нам удалось дотерпеть до победы. Во втором периоде постарались сыграть более напористо, и это помогло. В ситуации, когда забивал гол, я видел, что на меня летит игрок. Собственно, поэтому и бросил так быстро. То, что мы забили гол за три секунды до конца овертайма, — не случайность. Просто команда шла против чемпиона биться», — приводит слова Жафярова пресс-служба КХЛ.

ЦСКА открыл счёт на 15-й минуте, точный бросок на свой счёт записал форвард «армейцев» Михаил Григоренко. На 28-й минуте нижегородский коллектив восстановил равновесие благодаря удачному броску Жафярова. Оставшееся основное время прошло без заброшенных шайб, встреча перешла в овертайм. Дополнительное время близилось к концу, но за три секунды до сирены победу «Торпедо» принёс форвард Станислав Бочаров.

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