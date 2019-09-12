«Рейнджерс» согласовали новый контракт с сыном Клода Лемье

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» достиг соглашения о заключении нового контракта с нападающим Бренданом Лемье, сообщается в официальном «твиттере» клуба. Контракт будет рассчитан на один сезон, финансовые условия не сообщаются.
В минувшем сезоне 23-летний форвард забросил девять шайб и сделал две результативные передачи в 44 матчах регулярного чемпионата за «Виннипег Джетс». После обмена в «Рейнджерс» Лемье отметился 6 (3+3) баллами в 19 матчах.
Брендан является сыном Клода Лемье, выступавшего в НХЛ с 1983 по 2009 год. Клод четырежды поднимал над головой Кубок Стэнли (1986, 1995, 1996, 2000). Под потолком зарплат у «Нью-Йорка» оставалось $ 2,09 млн, при этом «Рейнджерс» нужно продлевать контракт с одним из ведущих защитников команды Энтони ДеАнджело.
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