«Ак Барс» поднимет тренерский стяг Билялетдинова под своды «Татнефть Арены»

«Ак Барс» поднимет именной тренерский стяг Зинэтулы Билялетдинова под своды «Татнефть Арены», сообщается в «инстаграме» казанского клуба. Это произойдёт перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом», который состоится завтра, 13 сентября.
«Зинэтула Билялетдинов − специальный гость на первом домашнем матче «Ак Барса» в сезоне! Перед началом игры с «Металлургом» мы проведём чествование Зинэтулы Хайдяровича и поднимем именной тренерский стяг легенды нашего клуба под своды «Татнефть Арены». Ждём всех в пятницу!» — говорится в официальном сообщении.
64-летний специалист работал с «Ак Барсом» с 2014 года, а также в период с 2004 по 2011 год. За время работы в Казани Билялетдинов четырежды выигрывал чемпионат России и трижды брал Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018).
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